“兩高”發布刑事案件相關司法解釋

中評社北京8月26日電／據人民日報報導，最高人民法院、最高人民檢察院25日共同發布《關於辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若幹問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），回應基層辦案機關的迫切需要，進一步明確裁判規則，統一法律適用。《解釋》共12條，自2025年8月26日起施行。



據介紹，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡稱掩飾、隱瞞犯罪所得罪）既是實踐中案件數量最大的洗錢類犯罪，也是與電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪密切關聯的下游犯罪。2020年至2024年，檢察機關起訴掩飾、隱瞞犯罪所得罪23.02萬件，人民法院審結一審案件22.09萬件，有效震懾和遏制了電信網絡詐騙、網絡賭博等上游犯罪，有力推進了反洗錢工作，彰顯了司法機關懲罰犯罪、保護人民、服務保障經濟社會高質量發展的鮮明立場和堅定決心。



隨著經濟社會的發展、犯罪形勢的變化，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的法律適用面臨許多新情況、新問題，比如，犯罪方法不斷翻新，手段更加隱蔽，且呈現團夥化、鏈條化、產業化等特徵；上游犯罪類型的結構比例發生重大變化，由以盜竊罪為主轉變為以詐騙罪尤其是電信網絡詐騙犯罪為主；在懲治涉銀行卡的幫助行為犯罪中如何區分認定掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網絡犯罪活動罪存在分歧；等等。



對此，《解釋》明確刑法第三百一十二條規定的犯罪方法包括“任何足以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為手段，如居間介紹買賣，收受，持有，使用，加工，提供資金賬戶，將財產轉換為現金、金融票據、有價證券，通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，跨境轉移資產等”，指導司法機關依法懲治各種類型的掩飾、隱瞞犯罪所得行為，讓犯罪分子無處遁逃。



根據法律規定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構成以“明知是犯罪所得”為前提。針對實踐中對這一主觀要件把握不准、存在拔高認定的情況，《解釋》修改完善明知的審查判斷規則，強調嚴格依法認定明知、慎用推定。司法機關在審查涉銀行卡的幫助行為是否構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪時，要嚴格按照證據裁判原則認定行為人“明知是犯罪所得”，防止不當擴大刑事打擊面。



《解釋》在入罪方面繼續採用綜合性認定標準，規定應當從上下游關係、主觀惡性、行為手段、涉案金額、犯罪後果等方面綜合判斷行為社會危害性，更加精準打擊犯罪。對數額較小但與上游犯罪關聯緊密、情節惡劣、實際危害較大的掩飾、隱瞞犯罪所得行為，可以定罪處罰；對數額較大但因與上游犯罪關聯鬆散、情節輕微、實際危害較小的掩飾、隱瞞犯罪所得行為，也可以不起訴或免予刑事處罰。