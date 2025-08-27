8月26日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京8月27日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆26日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



中阿衛視記者：昨天以色列軍隊襲擊了加沙納賽爾醫院，導致多名試圖救人的醫護人員以及記者遇難。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆：我們對醫護人員和記者再次在衝突中不幸遇難感到震驚、予以譴責，對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬表示慰問。



中方高度關注當前加沙地帶局勢，反對和譴責一切傷害平民、損害民用設施、違反國際法的行為，包括針對新聞記者的暴力行徑。以色列應立即停止在加沙的軍事行動，盡快實現全面持久停火，全面恢復人道物資准入，防止更大規模的人道主義危機，推動緊張局勢盡快降溫。



法新社記者：美國總統特朗普周一表示，預計將於今年或之後不久訪問中國。中方是否對特朗普總統訪華持開放態度？



郭嘉昆：中方一貫按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理和推進中美關係，同時堅定維護自身主權安全發展利益。希望美方相向而行，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切交往和溝通。



《環球時報》記者：據報導，24日，外交消息人士透露，對於9月3日將在北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵儀式，日本政府通過外交渠道呼籲歐洲及亞洲各國不要參加。日本駐外大使館等向各國稱，此次活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，呼籲各國謹慎考慮。中方對此有何評論？

