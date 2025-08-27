【
日本抗議中國開發東海氣田 外交部：已駁回
http://www.CRNTT.com
2025-08-27 00:54:20
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京8月27日電（記者 海涵）日本稱中方正試圖在東海開發天然氣田，已就此向中方提出抗議。外交部發言人郭嘉昆26日就此回應說，中方東海油氣開發活動位於毫無爭議的中方管轄海域，完全是中方主權權利和管轄權範圍內的事情，中方不接受日方無端指責，已駁回日方所謂抗議。
郭嘉昆表示，中方堅持並致力於全面有效落實東海問題原則共識的立場沒有變化。希望日方同中方相向而行，為早日重啟兩國政府間談判發揮建設性作用。
