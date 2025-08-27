外交部回應日方不當言行：已提出嚴肅交涉

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京8月27日電（記者 海涵）有媒體報導稱“日本政府通過外交渠道呼籲歐洲及亞洲各國不要參加中國舉行的抗戰勝利紀念活動”，外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上就此表示，中方已向日方提出嚴肅交涉，要求日方澄清。



據報導，24日，外交消息人士透露，對於9月3日將在北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵儀式，日本政府通過外交渠道呼籲歐洲及亞洲各國不要參加。日本駐外大使館等向各國稱，此次活動過度聚焦歷史、反日色彩濃重，呼籲各國謹慎考慮。



郭嘉昆指出，中國政府隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。任何正直坦蕩面對歷史、切實汲取歷史教訓、真正致力於和平發展的國家，都不會對此心懷疑慮甚至提出異議。



郭嘉昆強調，正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一杆標尺。日本如果真心想翻過歷史問題這一頁，就應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能取信於亞洲鄰國和國際社會。