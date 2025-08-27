【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
特朗普是否會訪問中國？外交部回應
http://www.CRNTT.com
2025-08-27 00:50:05
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京8月27日電（記者 海涵）美國總統特朗普周一表示，預計將於今年或之後不久訪問中國。外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上應詢表示，中方一貫按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理和推進中美關係，同時堅定維護自身主權安全發展利益。
郭嘉昆表示，希望美方相向而行，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切交往和溝通。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
8月26日外交部例行記者會全文
(2025-08-27 00:16:14)
外交部：歡迎更多外國朋友到西藏走走看看
(2025-08-26 00:34:33)
外交部：美方應停止挑撥離間、無事生非
(2025-08-26 00:33:08)
8月25日外交部例行記者會全文
(2025-08-26 00:15:57)
外交部：中方在烏克蘭危機問題上光明磊落
(2025-08-23 00:42:40)
美方對中國留學生盤查滋擾 外交部回應
(2025-08-23 00:40:25)
建交33周年 外交部談中韓關係
(2025-08-23 00:11:57)
8月22日外交部例行記者會全文
(2025-08-23 00:10:01)
外交部：關稅戰改變不了中國產品享譽世界
(2025-08-22 17:53:33)
外交部：希望印方切實恪守一個中國原則
(2025-08-22 00:42:53)