特朗普是否會訪問中國？外交部回應

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京8月27日電（記者 海涵）美國總統特朗普周一表示，預計將於今年或之後不久訪問中國。外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上應詢表示，中方一貫按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理和推進中美關係，同時堅定維護自身主權安全發展利益。



郭嘉昆表示，希望美方相向而行，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切交往和溝通。