特朗普解雇美聯儲理事庫克　被指“非法”

中評社北京8月26日電／據新華社報導，美國總統特朗普25日以涉嫌住房抵押貸款欺詐為由解雇美聯儲理事莉薩·庫克。這一被媒體稱為“史無前例”的做法引發爭議，庫克回應稱特朗普無權解雇她，將繼續履職。



特朗普當天在其社交媒體上一封致庫克的信中表示，鑒於庫克“在金融問題上存在欺騙行為且可能構成犯罪”，其誠信度令人懷疑。



庫克通過律師阿貝·洛厄爾回應稱，特朗普總統將其解雇缺乏法律依據及相關權力。“我將繼續履行我的職責，幫助美國經濟。”洛厄爾表示：“我們將採取一切必要措施，阻止其非法行為。”



美國聯邦住房金融署署長比爾·普爾特20日公開指認庫克曾同時將兩處房產申報為其“主要住宅”以獲取更優惠貸款利率，並向司法部提交一份刑事指控。特朗普當天晚些時候在社交媒體上轉發相關報導並稱“庫克必須辭職”。21日，美司法部表示將對庫克展開調查。



根據美國國會1913年通過的《聯邦儲備法》，總統只能“因故”解雇美聯儲理事，但法律並未明確“因故”的具體內容。



賓夕法尼亞大學美聯儲歷史學者彼得·康蒂－布朗表示，庫克出任美聯儲理事已經過總統和參議院的審查，目前將任職前發生的事情認定為解雇原因並不合理。



美國國會民主黨籍參議員伊麗莎白·沃倫表示，特朗普的做法“公然違反《聯邦儲備法》”，“必須在法庭上被推翻”。



解雇庫克的決定還加劇外界對美聯儲喪失獨立性的擔憂。庫克2022年被美國前總統拜登提名、經國會批准出任美聯儲理事，也是美聯儲首位非洲裔女性理事。若她最終被解雇，特朗普有權提名繼任者重塑美聯儲理事會。美聯儲現任7名理事中，有兩人為特朗普提名。



美國布魯金斯學會高級研究員阿倫·克萊因表示：“這是對美聯儲獨立性的致命一擊。特朗普的意思是，美聯儲應不惜一切代價執行他的意志。”