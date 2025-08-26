廣西將為適齡女性免費接種HPV疫苗

中評社北京8月26日電／據人民日報報導，記者從廣西壯族自治區婦聯獲悉：近日，自治區衛生健康委、財政廳、教育廳、婦聯、疾控局等多部門聯合印發了實施方案，正式啟動廣西適齡女性人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗免費接種項目。根據規劃，2025至2027年三年內，將為近96萬名女性完成接種。



方案明確，根據知情自願、免費接種的原則，全區年滿13周歲未滿14周歲且未接種過HPV疫苗的在校初中女生，均可免費接種國產雙價HPV疫苗。衛生健康行政部門負責牽頭制定項目實施方案並牽頭組織實施，婦聯負責協調組織做好社會、家庭方面的宣傳工作。此外，HPV疫苗接種信息將納入免疫規劃信息系統管理，確保疫苗最小包裝單位來源可追溯、流向可核實，保障接種全流程規範可控。



2021年以來，自治區婦聯、廣西婦女兒童發展基金會通過募集社會資金780萬元開展實施了“加速消除宮頸癌行動計劃”項目，共為7483名女性免費接種HPV疫苗。2024年，推動實施了廣西農村適齡女性免費接種人乳頭瘤病毒疫苗項目。為進一步擴大接種人群的覆蓋面，助力實現消除宮頸癌目標，2025年，各級人大代表、政協委員通過提交建議、議案、提案推動免費疫苗接種政策的實施，相關建議得到積極采納。本次方案的出台，標誌著廣西已全面實現城鄉適齡女性HPV疫苗免費接種全覆蓋。