中國裁軍大使呼籲提升全球安全治理水平

中評社北京8月26日電／據新華社報導，中國裁軍大使沈健25日表示，中方倡導共同、綜合、合作、可持續安全理念，主張統籌安全與發展，踐行多邊主義。他呼籲進一步規範常規武器貿易，提升全球安全治理水平。



沈健當天率團出席在日內瓦舉行的《武器貿易條約》第十一屆締約國大會，並作一般性辯論發言。他在發言中表示，各國安全相互依存，衹有攜手合作才能從根本上解決武器泛濫頑疾。各國應根據條約宗旨和義務，完善國內法律法規，提升管控水平，將負責任態度貫穿於武器貿易全流程，不向非國家行為體出口武器。中方反對將武器貿易政治化、工具化，反對干涉他國內政或實施歧視性限制，反對不負責任地散播虛假信息。



沈健表示，中方積極落實全球安全倡議，深入參與全球武器貿易治理，堅定支持條約宗旨和目標，以實際行動推動提高條約的普遍性、有效性。中方在武器貿易問題上採取慎重、負責態度，不斷完善軍品出口政策法規體系。中方將繼續做條約的堅定捍衛者、忠實踐行者和積極推動者，願同國際社會一道努力維護條約發展成果，共同推進全球武器貿易治理。



《武器貿易條約》於2014年12月生效。截至目前，條約共有116個締約國、26個簽約國。2020年7月，中國正式加入條約。