德國各地舉辦紀念反法西斯戰爭勝利活動

中評社北京8月26日電／據人民網報導，在世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，德國各地舉辦多場形式多樣的紀念與文化活動，傳遞社會各界反對戰爭、珍視和平的信念和呼聲。保存歷史記憶，避免重蹈覆轍，已成為德國各界的重要共識。



“歷史絕不能被遺忘，要確保歷史不會重演”



1945年5月8日，納粹德國在柏林正式簽訂投降書，宣布無條件投降。柏林近郊卡爾斯霍斯特博物館正是這份投降書的簽署地。如今的博物館，通過圖片、實物、影像展覽，再現歷史時刻，吸引了來自世界各地的參觀者。“不斷審視和反思歷史，尤其是大力普及對年輕人的歷史教育，仍然是德國重要的歷史責任。”該館館長約爾格·莫雷說。



在柏林勃蘭登堡門前，近日舉辦的一場露天特別展覽以“終於和平了”為主題，展示納粹投降前後的相關影像。展覽呈現了盟軍解放歐洲的歷史瞬間，表達了對戰爭罪行的譴責、對和平的向往。



音樂成為另一種表達。德國作曲家馬克·希南創作的清唱劇《解放》，以大屠殺幸存者的回憶為素材，由來自6個歐洲國家的藝術家和樂團共同演繹。播放作品的沉浸式音響裝置放在柏林市中心，5座巨型揚聲器營造出360度環繞聲，讓觀眾仿佛置身於歷史回聲之中，心靈受到震撼。希南表示，音樂展示了歷史上的黑暗時刻，戰爭造成的傷痕難以憑一場“解放”愈合。對整個歐洲而言，銘記這段記憶仍是一項艱巨任務。



在主題展覽、音樂會、朗誦、研討會等多場紀念活動上，有年逾百歲的大屠殺幸存者親臨儀式，以親身經歷提醒人們銘記苦難；也有年輕的父母帶著孩子走進展廳，讓青少年一代感受和平的珍貴。多樣的形式，讓歷史記憶走出檔案館，化為市民的共同記憶。



出席紀念活動的柏林市市長凱·韋格納呼籲全社會從納粹時代的恐怖中吸取教訓，共同守護民主與和平，“歷史絕不能被遺忘，要確保歷史不會重演，這是我們的責任”。