大使随笔：攜手構建更加美好的上合組織家園

中評社北京8月26日電／據人民網報導，上海合作組織天津峰會將於8月31日至9月1日舉辦，屆時20多個國家領導人和10個國際組織負責人將出席峰會相關活動。天津峰會將是上合組織發展史上規模最大的一屆峰會，也必將成為團結、友好、成果豐碩的盛會。上合組織成立24年來，始終倡導“互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展”的“上海精神”，影響力和吸引力不斷擴大，已成為當今世界幅員最廣、人口最多的區域性國際組織。中國擔任上合組織2024至2025年輪值主席國，迄今已經舉辦100多項重要活動，有效促進了上合組織國家間的“硬聯通”“軟聯通”“心聯通”。



阿塞拜疆於2016年成為上合組織對話夥伴，是“上合組織大家庭”的重要成員。中阿兩國在上合組織內保持密切協作。阿方對中方輪值主席國工作給予有力支持，派高級別代表出席中方主辦的上合組織政黨論壇、上合組織能源部長會、2025年上合組織民間友好論壇暨友好城市論壇、上合組織國家綠色發展論壇等多項活動。中方樂見阿方深入參與上合組織各領域合作，在雙邊政治文件中多次明確表示支持阿方提升在上合組織中的法律地位。



今年4月23日，習近平主席同來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶夫舉行會談，共同宣布兩國建立全面戰略夥伴關係，開啟兩國全方位合作新篇章。中阿在上合組織框架內相互支持和密切合作，是兩國落實元首重要共識的生動體現，也是弘揚“上海精神”的應有之義。雙方以高水平政治互信和高質量共建“一帶一路”賦能區域合作，為建設團結互信、和平安寧、繁榮發展、睦鄰友好、公平正義的“五個共同家園”貢獻中阿力量。



中國和阿塞拜疆攜手加強團結互信。兩國積極踐行人類命運共同體理念，始終在涉及主權、獨立和領土完整等核心利益問題上堅定相互支持，尊重彼此自主選擇的發展道路，樹立了大小國家平等相待、守望相助、互利共贏的典範。



中國和阿塞拜疆攜手維護和平安寧。雙方堅定落實全球安全倡議，持續深化安全合作，共同防範“三股勢力”，支持熱點問題政治解決，堅決反對外部勢力干涉內政，為促進國際和地區和平穩定作出建設性貢獻。



中國和阿塞拜疆攜手促進繁榮發展。兩國努力踐行全球發展倡議，在投資、貿易、清潔能源、數字經濟等領域取得一系列合作成果，積極推進跨裡海國際運輸走廊建設，為高質量共建“一帶一路”、保障全球產業鏈供應鏈穩定發揮重要作用。