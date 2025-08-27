天府論壇今開幕　兩岸智庫聚首四川廣元

第七屆兩岸關係天府論壇將於8月27日在四川省廣元市舉行。（中評社 束沐攝） 中評社廣元8月27日電（記者 束沐）第七屆兩岸關係天府論壇將於8月27日在四川省廣元市舉行。本屆論壇是台灣“大罷免”兩輪投票後、大陸隆重紀念抗戰勝利80周年（九三閱兵）前的重要時間段，舉辦的一場重要兩岸智庫交流研討活動。



本屆論壇以“共謀發展 共享福祉”為主題，將圍繞三項議題展開：兩岸交流合作與同胞共同福祉、兩岸融合發展與壯大民族經濟、弘揚中華文化與共建精神家園。參加論壇的近百名兩岸嘉賓與專家學者，來自北京、上海、重慶、福建、湖北、四川等地涉台研究機構，以及台灣多所高校、智庫和民間團體。值得一提的是，本屆論壇吸引了8名台灣碩博士學生參加，彰顯了論壇在促進兩岸青年學者交流對話的積極作用。



“兩岸關係天府論壇”創立於2016年，迄今已成功舉辦六屆。論壇由國台辦研究局指導，海峽兩岸關係研究中心、四川省海峽兩岸交流促進會、四川省台灣研究中心共同主辦，近年來主題包括“兩岸關係發展現狀與前瞻”、“新發展格局下兩岸關係發展路徑與前景”、“深化融合發展共謀民族復興”等。論壇作為兩岸交流、川台交流重要平台，既凸顯了四川特色，也發揮了智庫角色，現已成為品牌活動。



中評社將現場報導本屆論壇上的兩岸智庫觀點。



