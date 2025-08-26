習近平夫婦會見柬埔寨國王與太后

8月26日上午，國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京中南海親切會見柬埔寨國王西哈莫尼和太后莫尼列。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華社報導，8月26日上午，國家主席習近平和夫人彭麗媛在中南海親切會見柬埔寨國王西哈莫尼和太后莫尼列。



習近平熱烈歡迎西哈莫尼國王和莫尼列太后再次來華，也歡迎西哈莫尼國王出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。習近平表示，今年4月我對柬埔寨進行國事訪問，受到國王陛下和柬埔寨人民熱情友好接待，至今想起都感到十分親切。中柬關係歷經國際風雲考驗，結成風雨同舟的鐵杆友誼，成為兩國人民的寶貴財富，值得雙方倍加珍惜。面對變亂交織的國際形勢，中柬兩國要更加堅定地站在一起，賡續傳統友誼，加強團結協作，加快建設新時代全天候中柬命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉。中方堅定支持柬埔寨人民走符合本國國情的發展道路，實現國家長治久安。



西哈莫尼和莫尼列表示，很高興再次來華並應邀出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，中國人民為維護世界和平作出重大貢獻，值得永遠銘記。習近平主席4月對柬埔寨進行歷史性國事訪問，雙方暢敘友誼、共商合作，取得重要成果。柬方始終從戰略高度看待柬中關係，願將柬中傳統友好關係發揚光大，共同構建新時代全天候柬中命運共同體。



王毅參加會見。