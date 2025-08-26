習近平會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金

8月26日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華社報導，8月26日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。



習近平指出，中俄關係是動蕩變革的當今世界最穩定、最成熟、最富戰略內涵的一組大國關係。持之以恒推動中俄關係高水平發展，符合兩國人民根本利益，也是世界和平的穩定源。今年5月，我對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典，下周中方將隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。中國和蘇聯分別作為第二次世界大戰亞洲和歐洲主戰場，為抗擊日本軍國主義和德國法西斯侵略付出巨大民族犧牲，為贏得二戰勝利作出重大貢獻。雙方要賡續傳統友誼，深化戰略互信，加強各領域交流合作，攜手捍衛兩國安全和發展利益，團結全球南方國家，堅持真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



習近平強調，立法機構合作是中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不可或缺的組成部分。希望雙方積極開展治國理政和立法經驗交流，為新形勢下中俄戰略協作和各領域合作提供更加堅實的立法保障。



沃洛金轉達普京總統對習近平主席的親切問候和良好祝願。沃洛金說，在兩國元首戰略引領下，俄中關係深入發展，卓有成效。俄國家杜馬致力於落實兩國元首重要共識，加強俄中立法機構交流合作，全力以赴推動兩國關係取得更多成果。80年前，蘇聯和中國人民為戰勝法西斯作出重大貢獻。俄方願同中方共同慶祝這一來之不易的勝利，緬懷先烈，攜手開創美好未來。



王毅、彭清華參加會見。