社評：特朗普再對華虛張聲勢徒勞無功

特朗普對華再發關稅威脅，但已然無濟於事 路透圖 中評社香港8月27日電（評論員 冬日）對華威脅消停了一陣子的特朗普又揮舞關稅大棒對中國虛張聲勢了--他揚言：如果中國不供給美國稀土磁體，美國就對華施加200%的關稅。他還宣稱，自己有很多牌可打，真打出去的話就會“摧毀”中國。



25日在白宮會見韓國總統李在明，特朗普被記者問到中美關係時稱：“他們必須給我們磁體，如果他們不給我們磁體，我們就得對他們徵收200%的關稅。”他把飛機零部件視為對抗中國控制稀土的關鍵籌碼。他還說：“我們手裡有好牌，但我不想打這些牌。如果我打這些牌，中國就會被摧毀。”



不過，特朗普對中國也不盡然是威脅。他主動說起美國對中國留學生開放--“我們將允許他們的學生來美國。這非常重要，60萬名學生。這非常重要。我們會和中國好好相處，但我們現在和中國的關係已經不一樣了。”這種表態與5月份時魯比奧揚言將“嚴厲剝奪”中國留學生簽證的威脅完全不同。



在中國人看來，特朗普吹牛皮不用打草稿，信口開河。無論是200%的關稅，還是60萬中國留學生的名額，這些數字都沒有經過科學測算，腦子一閃念便脫口而出。全世界媒體蜂擁而上，將之當作大新聞來報導。