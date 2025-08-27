紀念抗戰勝利80周年展覽今日起開放眾參觀

紀念抗戰勝利80周年展覽（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月27日電（記者 段曉魯）為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，香港歷史博物館將於8月27日至12月15日，舉辦“香港賽馬會呈獻：萬眾一心 維護和平―紀念抗戰勝利八十周年展覽”。展覽由國家文物局支持，康樂及文化事務署及中國國家博物館聯合主辦，香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，免費入場。



據瞭解，展覽展出183件抗戰文物，包括82件來自中國國家博物館的藏品，當中八件展品屬國家一級文物。展覽並有由本地文博單位及收藏家商借的珍貴文物，輔以香港歷史博物館的館藏，及歷史照片和錄像。展覽全面闡述中國人民抗日戰爭的始末、中國共產黨的中流砥柱角色、香港在全民族抗戰的貢獻，以及中國戰場與世界反法西斯戰場聯為一體的意義。展覽亦重構一九三七年七七事變的盧溝橋和香港淪陷時期集中營的場景。



中國國家博物館研究館員及策展人黃黎表示，此次展覽，在同類文物中，優先選取大尺寸、富空間感的藏品，直觀展現歷史場景的壯闊與厚重，打破展品“扁平化”帶來的局限。引導觀眾在與文物對話中，更深入地觸摸歷史溫度，感受那段歲月的震撼與力量。



黃黎表示，針對香港當地的溫濕度、氣候特點及展廳具體條件，提前為赴港文物制定了專項養護方案，進行全面細緻的預處理。從材質加固到環境適應性調適，每一個環節都精益求精，確保文物在展出期間保持最佳狀態，完整地向香港同胞講述抗戰故事。



此外，香港歷史博物館一樓大堂設有教育互動區，透過多媒體展示及互動裝置，例如空間歷史互動地圖，讓公眾尤其學生正確地認識抗戰歷史。香港歷史博物館亦將推出一系列免費配套活動，包括公眾講座、電影放映節目、工作坊、實地考察、外展活動、展覽導賞，及與公共圖書館合辦的延伸展覽及活動。同時，館方亦製作教育工作紙供學校下載，協助老師和學生以跨學科角度學習抗戰歷史。