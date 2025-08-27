陳國基：修復抗戰遺址讓市民認識歷史意義

香港特區政務司司長陳國基（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月27日電（記者 段曉魯）香港特區政務司司長陳國基昨日出席香港歷史博物館“香港賽馬會呈獻系列：萬眾一心 維護和平——紀念抗戰勝利八十周年展覽”開幕典禮，他表示，特區政府正在修繕在全港各區的中共抗戰遺址，讓市民更深刻、更全面地認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義，提升家國情懷和民族精神。



陳國基表示，從一九三一年“九一八事變”開始，中華民族以血肉之軀，築起鋼鐵長城，抵禦外敵，展開了長達14年的艱苦抗戰。我們的革命先烈，以堅定的民族意志和愛國精神，頑強抗敵，每一寸山河國土都見證了中華民族的堅毅不屈意志。全國各民族、各階級的團結抗爭，不單只捍衞了家園，更奠定了世界反法西斯戰爭勝利的堅實基礎，最終成就了輝煌的勝利篇章。



陳國基表示，紀念抗戰勝利八十周年展覽，展出180多件抗戰文物，當中包括八件來自中國國家博物館珍藏的國家一級文物，極為珍貴。每一件文物、歷史影像、照片和文獻都是抗戰歷史的見證，還原了抗戰時期的歷史真相，全面展現中國共產黨在抗戰期間的中流砥柱角色，以及香港在全民族抗戰的貢獻，展示香港同胞與祖國人民血脈相連的深厚情誼。



陳國基稱，除了這個展覽，特區政府也正舉辦形式多樣的紀念和教育活動，包括抗戰遺址考察、研討會、專題講座、電影放映會、書展和圖片展等；我們也正在修繕在全港各區的中共抗戰遺址，讓市民更深刻、更全面地認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義，提升家國情懷和民族精神。

