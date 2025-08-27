環保鬥亂放阻路　議員促設登記制

中評社北京8月27日電／據大公報報導，用來暫時放置工程廢料的環保鬥，本港現有約1500個，但全港僅有四幅用地共可容納330個﻿閑置環保鬥，部分營運者（又稱鬥主）將環保鬥隨意擺放路旁或不適當位置。大公報記者日前到“重災區”將軍澳工業邨，發現多條街道被環保鬥圍堵，有數十米的馬路卻放了40個環保鬥。當區區議員直言亂放環保鬥不僅阻礙交通、影響駕駛安全，更造成環境污染，建議當局設環保鬥強制登記制度。



將軍澳工業邨的駿日街、駿才街、駿盈街及駿宏街均有環保鬥亂放情況，大公報記者日前在現場所見，駿日街與駿宏街問題最嚴重。駿日街來回兩條馬路共擺放近40個環保鬥，當巴士駛經時更要“左閃右避”；駿宏街馬路兩旁亦堆有近30個，部分路段兩條行車線被完全占用，嚴重阻礙駕駛視線。此外，街道內隨處可見碎石、垃圾，大型貨車常停泊在環保鬥旁整理廢物或移動環保鬥，進一步霸占道路、擠壓行車空間，有車輛經過時需頻繁規避，險象環生。



廢料散布路面 影響駕駛



泥頭車司機文先生表示，環保鬥亂放對行車影響頗大，“有時（營運者）會在馬路中間停車轉運垃圾，我們必須繞道避開，馬路也變得更窄。”他提到，曾見政府人員到場張貼阻街告示，但鬥主僅將環保鬥轉移至其他街道，問題並未解決。



巴士司機湯先生指出，環保鬥會遮擋對向私家車視線，易引發碰撞風險；夜間停車位也因環保鬥占用變得緊張，“無位就只能泊遠一點”。他透露，上址環保鬥阻街問題已持續三年以上，“鬥主也是因為無合適地方存放才亂放，而且他們轉運建材廢料時，常有石頭掉落路面，對車輛行駛同樣有影響。”



西貢區議員張美雄表示，環保鬥違規擺放衍生多重問題，且呈蔓延之勢。他指出違規停放的環保鬥常占用行車線、遮擋視線，不僅阻礙巴士、私家車行駛，更對行人安全構成威脅，他經常接獲大量該類投訴。而環保鬥內工程廢料在篩選時易揚起灰塵，污染周邊環境，更滋擾途人及損害健康。他坦言有關問題並非僅限於將軍澳，已成為全港性難題。



張美雄批評環保鬥監管存在明顯局限與漏洞。儘管政府多個部門多次開展聯合清理行動，加密整治，但違規擺放問題始終“清完又有”，陷入反復循環。按照《土地雜項條文》的處理方式，僅能張貼通告要求鬥主48小時內移走，而鬥主只需將環保鬥轉移至相鄰街道，即可輕鬆避過約束，監管震懾力嚴重不足。此外，他又指違規環保鬥缺乏“危急”與“非危急”的明確判定標準，負責清理的人力及資源有限，導致無法及時處理所有違規案例，若需警方協助還會增加行政成本與流程的複雜程度。