湖南：多維施策推進案件審理工作高質量發展

湖南省紀委監委案件審理室聚焦影響案件質量的關鍵環節系統謀劃、多維施策，以點帶面推動案件審理工作高質量發展。圖為近日，該室圍繞事實證據、定性量紀、程序手續等方面對一起職務犯罪案件進行梳理總結。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站消息，案件質量是紀檢監察工作高質量發展的生命線，紀檢監察工作高質量發展首先體現在案件辦理的高質量上。案件審理部門要切實擔負起職責使命，在保障和提高案件質量上發揮關鍵作用，確保每起案件經得起實踐、人民、歷史檢驗。湖南省紀委監委案件審理室深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，落實中央紀委國家監委關於新時代紀檢監察工作高質量發展部署要求，堅守“政治之審”根本定位，以系統思維謀劃、多維舉措發力，聚焦案件質量提升關鍵環節，通過健全評查體系、強化制度規範、深化協同聯動、鍛造過硬隊伍等綜合施策，推動案件審理工作規範化法治化正規化建設邁上新台階，為全省紀檢監察工作高質量發展提供堅實審理保障。



突出政治統領作用，嚴肅糾正政治偏差。牢牢把握案件審理的政治屬性，切實擔負起“兩個維護”重大政治責任，將“從政治上看、從政治上審”貫穿工作始終，聚焦政治忠誠、政治安全、政治責任、政治立場、黨內政治生活，嚴查違反政治紀律問題，強化政治監督、糾正政治偏差。將違反政治紀律和政治規矩問題作為審理重中之重，精準識別、審慎研判在重大原則問題上不同黨中央保持一致的行為，嚴肅審核處理一批在生態環保、政府舉債等領域罔顧黨中央三令五申、自行其是的黨員領導幹部。緊盯“七個有之”等違反政治紀律和政治規矩的突出問題，嚴肅審核處理阻礙黨的理論和路線方針政策貫徹執行、嚴重損害黨的執政根基的腐敗問題，確保對違紀違法行為的政治本質和政治危害剖析到位。強化案件審理幹部政治忠誠教育，讓堅持政治統領的理念始終深植於心、實踐於行，不斷提升案件審理幹部的政治敏銳性和鑒別力。



健全優化評查體系，守牢案件質量“生命線”。堅持問題導向，構建多層次、全覆蓋的案件質量評查機制，優化“常規＋專項＋聯合”評查機制。經常性開展日常案件質量評查，通過開展自查、逐案反饋和案件質量通報，對自辦案件、市（州）報批備案案件嚴格把關；按年度制訂案件質量專項評查計劃，重點圍繞涉及群眾身邊不正之風和腐敗問題案件、問責案件、申訴案件等開展多輪次專項評查；緊盯薄弱環節，將省管企業、省屬高校紀委（派駐紀檢監察組）辦理案件納入省本級案件質量評查範圍，實現對市（州）、派駐機構、企業和高校案件評查全覆蓋。樹牢案件質量共同體意識，案件移送審理前，督促審查調查部門落實自查自評要求，壓實前端質量責任，細化涵蓋事實證據、定性處理、程序手續、文書管理等全要素的評查標準體系。強化評查成果運用，對評查發現的問題實行清單化管理，個性問題督促及時整改，共性問題予以通報，舉一反三堵塞漏洞，以評查結果推動案件辦理質效提升。