議員倡“白居二”配額增至九千

中評社北京8月27日電／據大公報報導，為幫助本港更多青年圓置業夢，立法會議員、房屋委員會委員梁文廣建議優化居屋第二市場，包括建議明年起增加“白居二”配額至9000個，並引入候補機制，同時期望未來公營房屋供應穩定充足後，政府能進一步調整公營房屋租售比例至5：5，持續增加居屋供應，助力更多市民實現置業願望。



梁文廣昨日發表“優化居屋第二市場”研究報告指出，當前房屋供應緊張，居屋第二市場供求失衡問題日益顯著，存在“白居二”配額嚴重不足、第二市場供需配對效率低、部分二手居屋單位在補地價後流入私人市場三大問題。



建議引入候補機制



為回應市民對居屋的強烈需求，梁文廣建議逐步增加“白居二”配額，由明年起增至9000個，未來視乎市場反應分階段調整至1.2萬個配額，並以取消配額限制為最終目標。同時建議設候補機制，如獲得配額的申請者最後放棄購買二手居屋，該配額可轉讓至同期其餘落選申請者，讓有需要人士可及早購買單位。



房屋局曾提出，未來公營房屋的租售比例將逐步由7：3調整為6：4，梁文廣提到，2014年至2024年的白表居屋申請平均超額63倍，可見供應嚴重落後於需求，他建議租售比例可進一步調整至5：5，以增加居屋供應，幫助中低收入家庭和年輕人置業，鼓勵市民循置業階梯向上流動。



為防止二手居屋單位經補地價後流入私人市場，他建議逐步限制新落成居屋補地價後在公開市場出售，優先於新界區或中小型屋苑試行，引導單位回歸自住用途。



為幫助青年置業，工聯會早前建議設立“青年未來置業儲蓄計劃”，鼓勵18至40歲青年每月供款購買政府債券，到期提取本金和利息轉為“首期”，並獲得選樓權，鼓勵青年主動儲蓄。