李強主持國務院第十五次專題學習

8月26日，國務院以“加快服務貿易創新發展，積極培育外貿發展新動能”為主題，進行第十五次專題學習。國務院總理李強主持學習。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月27日電／據新華網報導，8月26日，國務院以“加快服務貿易創新發展，積極培育外貿發展新動能”為主題，進行第十五次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央有關決策部署，進一步凝聚共識、拓寬思路，扎實推動服務貿易高質量發展，為建設貿易強國、構建更高水平開放型經濟新體制提供有力支撐。



對外經濟貿易大學校長趙忠秀作講解。國務院副總理何立峰，國務委員王小洪、諶貽琴作交流發言。



李強在聽取講解和交流發言後指出，推進服務貿易創新發展是培育外貿新動能、加快建設貿易強國的重要舉措。近年來我國服務貿易發展較快，規模位居全球前列，但不少方面距離世界先進水平還有差距。隨著外部環境變化和我國產業結構調整，必須把加快服務貿易創新發展擺在更加重要的位置。



李強強調，要主動擴大優質服務進口，以高水平開放促進我國服務業高質量發展。要推動服務貿易制度型開放，加強與國際高標準經貿規則對接，進一步壓減跨境服務貿易負面清單，有序放寬服務領域市場准入。要努力為服務進口營造良好環境，便利專業化人才跨境往來，優化跨境資金管理，促進數據跨境有序流動。加快建設全國統一大市場，規範服務領域許可、資質和技術標準，破除各類隱性壁壘。要以服務進口帶動本土服務業發展，支持我國服務業企業在市場競爭中提升自身能力。



李強指出，要依托我國比較優勢，著力提升服務出口的國際競爭力，推動服務出口做大做強。要擴大優勢製造領域生產性服務業出口，引導優質製造企業逐步從產品製造商發展成為綜合服務提供商，把服務出口、貨物出口更好結合起來，提升綜合附加值。要積極推進新興領域服務出口，依托人工智能、生物醫藥、數字經濟等方面創新優勢，擴大科研、咨詢、電商等服務出口，加快培育發展數字服務貿易、“人工智能＋服務貿易”等新業態新模式。要深入挖掘特色領域服務出口潛力，推動相關領域服務向專業化、國際化邁進，面向海外需求打造一批優質品牌、精品力作。要進一步放大免簽政策效應，吸引更多外籍人士來華旅行消費，帶動更多優質服務出海。