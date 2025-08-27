《關於實施“人工智能＋”行動的意見》印發

7月28日，在2025世界人工智能大會上，參觀者在中國南方電網展區拍攝“悟空”帶電作業機器人。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月27日電／據新華網報導，國務院日前印發《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》（以下簡稱《意見》）。



《意見》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮我國數據資源豐富、產業體系完備、應用場景廣闊等優勢，強化前瞻謀劃、系統布局、分業施策、開放共享、安全可控，以科技、產業、消費、民生、治理、全球合作等領域為重點，深入實施“人工智能＋”行動，湧現一批新基礎設施、新技術體系、新產業生態、新就業崗位等，加快培育發展新質生產力，使全體人民共享人工智能發展成果，更好服務中國式現代化建設。



《意見》提出加快實施6大重點行動。一是“人工智能＋”科學技術，加速科學發現進程，驅動技術研發模式創新和效能提升，創新哲學社會科學研究方法。二是“人工智能＋”產業發展，培育智能原生新模式新業態，推進工業全要素智能化發展，加快農業數智化轉型升級，創新服務業發展新模式。三是“人工智能＋”消費提質，拓展服務消費新場景，培育產品消費新業態。四是“人工智能＋”民生福祉，創造更加智能的工作方式，推行更富成效的學習方式，打造更有品質的美好生活。五是“人工智能＋”治理能力，開創社會治理人機共生新圖景，打造安全治理多元共治新格局，共繪美麗中國生態治理新畫卷。六是“人工智能＋”全球合作，推動人工智能普惠共享，共建人工智能全球治理體系。



《意見》提出強化8項基礎支撐能力，包括提升模型基礎能力、加強數據供給創新、強化智能算力統籌、優化應用發展環境、促進開源生態繁榮、加強人才隊伍建設、強化政策法規保障、提升安全能力水平等。



《意見》要求，堅持把黨的領導貫徹到“人工智能＋”行動全過程，國家發展改革委要加強統籌協調，各地區各部門要結合實際、因地制宜抓好貫徹落實，確保落地見效。要強化示範引領，適時總結推廣經驗做法，加強宣傳引導，廣泛凝聚社會共識，營造全社會共同參與的良好氛圍。