公務員踴躍觀抗戰展　市民反響熱烈　

中評社北京8月27日電／據大公報報導，正在香港灣仔會展中心舉行的“銘記歷史 珍愛和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡回展覽”連日吸引大批市民入場參觀，反應熱烈。據統計，昨日有68個團體，近16000人入場，通過展館呈現的歷史資料，重溫抗戰歷史，瞭解先烈們英勇抗日事跡。



多個政府部門及團體前來觀展，包括財經事務及庫務局、醫務衛生局、發展局、房屋局、公務員事務局、運輸及物流局、特首政策組等。多位官員表示，展覽深刻展現先輩的犧牲與奉獻，提醒世人珍惜和平、銘記歷史。他們指出，國家強大是和平的根基，應以抗戰精神激勵當下工作，守護來之不易的發展成果。＼大公報記者 吳俊宏



醫務衛生局局長盧寵茂昨日帶領醫衛局及衛生署同事共20餘人前往參觀展覽。盧寵茂接受訪問時表示，在展覽開幕時他便到訪會場，此次重訪仍收穫頗豐。他強調，身為中國人，抗戰展覽具有不可取代的教育意義，尤其應引導年輕人前來參觀，透過歷史瞭解先輩付出，珍惜當下和平生活。



參觀過程中，他特別關注年輕導賞員的成長──此前曾詢問導賞員《義勇軍進行曲》作曲家，當時對方未能即時作答，此次再問，導賞員已能通過“三只耳朵加一只耳朵”的拆字趣味記憶法，準確答出“聶耳先生”；另有小朋友導賞員精準介紹《大公報》報導日本投降的歷史版面，其專業表現令他十分欣慰。



國家強盛 保障民眾健康



盧寵茂表示，歷史從不令人厭倦，唯有瞭解過去才能明晰未來方向。回顧抗戰歷史，更能深刻體會國家強盛的重要性：“我們渴望和平，但唯有國家強大，才能有效防範戰爭，守護和平生活。”從醫務衛生系統視角出發，他指出，國家強盛是保障民眾健康的重要基礎，而和平環境下，醫療衛生工作者面對疾病的挑戰，恰似一場“沒有硝煙的戰爭”。新冠疫情的經驗更讓團隊意識到，需以更強的責任感守護人類和平健康，讓民眾更能享受生活樂趣。



公務員事務局常任秘書長梁卓文，昨日帶領局內首長級人員和來自政務主任職系、行政主任職系、法定語文主任職系和訓練主任職系的新入職同事共約180人觀展。梁卓文表示，認識抗戰勝利的過程讓公務員同事緬懷先烈，銘記抗日戰爭的歷史，同時亦提醒同事殘酷戰爭所帶來的苦難，必須以史為鑒，珍惜先烈犧牲性命所換來的和平與發展。他又呼籲公務員同事積極參與以紀念抗戰勝利80周年為主題的活動，加深對國家及香港抗戰歷史的瞭解，進一步提升國家觀念、國家安全意識和愛國精神。