河南南陽人大常委會高賢信被開除黨籍和公職

中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站消息，經中共河南省委批准，河南省紀委監委對南陽市人大常委會原黨組副書記、副主任高賢信嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，高賢信喪失理想信念，背棄初心使命，與他人串供，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；違背組織原則，隱瞞不報房產、股票、基金，違規為他人謀取人事利益並收受財物；廉潔底線失守，通過民間借貸獲取大額回報，違規從事營利活動，違規報銷個人費用，利用職權謀取私利；大搞權錢交易，利用職務便利和職權或地位形成的便利條件為他人在項目承攬、企業經營等方面謀取利益並非法收受財物，數額特別巨大。



高賢信嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經河南省紀委常委會會議研究並報中共河南省委批准，決定給予高賢信開除黨籍處分；由河南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。