南昌多措並舉　堵住鄉鎮財政資金監管漏洞

中評社北京8月27日電／據中國紀檢監察報報導，日前，依托信息化監督平台的預警信息，江西省南昌縣紀委監委迅速查實某鄉虛列食堂開支違規套取財政資金的問題，相關責任人員被立案審查調查。



鄉鎮財政資金集中密集、名目繁雜，是由風及腐、風腐一體問題易發多發領域。為強化鄉鎮財政資金監管，南昌市紀委監委聚焦鄉鎮財政資金管理使用中的不正之風和腐敗問題開展整治，著力推動解決頑瘴痼疾，建立常態長效機制，切實守護好鄉鎮“錢袋子”。



南昌市紀委監委聯合財政、審計等部門，對2021年以來財政檢查、審計等工作中發現的鄉鎮財政資金管理使用中的問題進行系統摸排，並運用基層小微權力“監督一點通”等平台，關聯比對分析存在的問題。同時，推動市財政局組成5個檢查組，圍繞環境整治費、辦公費、餐費、徵地拆遷款等重點內容，深入各鄉鎮抽查檢查，對發現的違紀違法問題線索及時移送紀檢監察機關處理。



該市紀委監委堅持線上線下同向發力，依托基層公權力大數據監督平台，搭建系列監督模型，通過數據碰撞和比對分析，對異常情況及時預警，進一步提升監督的精準性、有效性。截至目前，該市紀委監委已處置預警信息600餘條，根據預警信息深挖細查並處理多名黨員幹部。



“通過監督檢查，我們發現鄉鎮財政資金管理使用中存在違規套取、擠占挪用、貪污侵占、揮霍浪費等現象，暴露出鄉鎮財政資金監管責任落實不力、內控體系不全等突出問題。”南昌市紀委監委第五室負責同志介紹，該市紀委監委堅持邊查處、邊治理，邊整改、邊規範，深挖徹查背後隱藏的責任、作風和腐敗問題。



近期，南昌市紀委監委在監督辦案過程中發現，某鎮黨委原書記成某通過虛設小微工程等方式，套取財政資金、私設“小金庫”，用於違規發放幹部職工福利等。其還存在其他違紀違法行為，最終被開除黨籍、開除公職並被移送檢察機關依法審查起訴，其他涉案人員均受到相應的黨紀政務處分。



南昌市紀委監委堅持辦案是最有力的監督，緊盯“關鍵少數”、關鍵崗位、關鍵環節，強化片區協作工作機制，持續加大辦案力度，嚴肅查處了進賢縣發展和改革委員會原黨組書記、主任王某某，東湖區某鎮城市管理中心原主任譚某某，紅穀灘區某街道辦事處原行政執法辦市容環境督察組組長鄧某某等一批涉及鄉鎮財政資金的違紀違法典型案例。