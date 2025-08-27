廣西創新載體精準施訓　提升年輕幹部能力

中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，廣西壯族自治區紀委監委舉辦全區紀檢監察系統年輕幹部培訓班，通過模擬工作實踐場景，學用結合提升年輕幹部執紀執法能力水平。“請大家根據講解的經典案件，結合提供的自書材料、借條、工商登記表、銀行流水等，模擬製作談話筆錄。”



二十屆中央紀委四次全會要求，著眼提高幹部專業素養，開展涵蓋業務全鏈條的紀法培訓，加強履職通識培訓，分層級分領域精準施訓。廣西壯族自治區紀委監委認真貫徹落實全會部署，把培養鍛煉青年業務骨幹擺在重要位置，通過專題輔導、模擬演練、交流互動等方式，推動年輕幹部不斷提升能力素質。今年以來，自治區紀委監委共舉辦各類年輕幹部培訓班13期。



“紀檢監察工作具有政治性強、專業性高、任務重、標準嚴等特點，這就要求紀檢監察幹部具備過硬的政治素養、扎實的業務能力、強烈的責任擔當及良好的紀律作風。”廣西壯族自治區紀委監委有關負責同志認為，年輕幹部要成長成才，首先要築牢理想信念根基。



把政治能力建設作為年輕幹部培訓的重點內容，貫穿於培訓全過程、各方面。自治區紀委監委圍繞強化政治素養、堅定理想信念、錘煉作風能力等方面設置專題輔導，把黨的創新理論作為“首課”，融入紀檢監察業務課堂，並通過基礎知識測試、交流研討等方式，切實打牢履職盡責的思想根基和理論根基。



聚焦年輕幹部業務不熟、能力不精等問題，廣西壯族自治區紀委監委廣泛收集年輕幹部履職方面的建議意見，在此基礎上，設置“提升問題線索處置能力”“審查調查談話方法策略及談話筆錄製作”“常見違紀違法行為的定性問題”等授課內容，安排委機關有豐富實戰經驗的辦案骨幹走上講台，既傳授多年辦案積累的經驗做法、實用技巧，更側重講解業務概述、紀法政策、程序要求、易錯情形等實操性內容。與此同時，將典型案例融入培訓講義，通過經典案例“復盤”，以實戰“第一人”視角，詳細講述審查調查不同階段開展工作的思路和方法，講述措施使用的適用條件、報批程序，讓年輕幹部清晰掌握履職要領。



為解決年輕幹部經驗不足的問題，培訓突出“情景式”演練，設置應知應會測試、初核方案撰寫、談話實戰演練、談話筆錄製作等8項實戰演練項目，為年輕幹部創造貼近實戰實踐的線索環境、要素環境、練習環境、協作環境，讓年輕幹部既瞭解執紀執法實踐的規範要求，同時通過實戰發現自己日常工作中容易忽視的問題，戰訓結合不斷提升能力素質。