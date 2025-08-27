國台辦8月27日例行發佈會全文

國台辦於8月27日上午舉行例行新聞發佈（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月27日電（記者 陳思遠）國務院台灣事務辦公室8月27日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發布會，並就紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會、暑期兩岸交流活動、美國對台“對等關稅”等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



朱鳳蓮：大家上午好，歡迎參加國台辦例行發布會。現在開始提問。



中新社記者：9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會等活動將在京舉行。請問會邀請台灣人士來北京參加活動嗎？



朱鳳蓮：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。9月3日，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委將在北京隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會等紀念活動，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。



抗日戰爭是全民族譜寫的壯麗史詩，包括台灣同胞在內的全體中華兒女為此付出了巨大犧牲，作出了重要貢獻。希望兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神，從歷史汲取前行的智慧和力量，團結一致、攜手同心，共同推進祖國統一的正義事業，共創民族復興的美好未來。