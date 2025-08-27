昆明完善機制細化措施　擰緊一把手監督鏈條

中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站消息，“由市紀委監委聯合相關部門組成的調研組已完成對14個縣（市、區）的政治監督蹲點調研。”日前，雲南省昆明市委組織開展2025年度政治監督蹲點調研工作碰頭會，會上相關負責人介紹了當前工作進展。



今年以來，昆明市通過開展政治監督蹲點調研、“一把手”監督談話等系列舉措，縱深推進全面從嚴治黨，全鏈條加強對領導幹部尤其是“一把手”的監督，及時發現苗頭性、傾向性問題，推動營造風清氣正政治生態和幹事創業良好環境。



為扎實推進政治監督蹲點調研工作，昆明市紀委監委協助市委研究制定開展政治監督蹲點調研的工作方案，明確從2025年起連續3年組織開展政治監督蹲點調研。“政治監督蹲點調研組通過一對一開展談話、面對面‘聽’情況、第一手材料‘查’實情、‘四不兩直’深入基層‘訪’實效等方式，切實提升監督質效。”該市紀委監委有關負責同志介紹，截至目前，已完成三輪政治監督蹲點調研，個別談話2782人次，為破解“一把手”監督難題探索了有效路徑。



同時，昆明市把開展談心談話作為加強“一把手”和領導班子監督的重要手段，明確由黨委（黨組）“一把手”同下級黨委（黨組）“一把手”和同級黨委（黨組）其他班子成員開展監督談話，紀委書記與同級黨委班子成員開展提醒談話等具體機制，形成“開展調研—形成反饋進行談話—督促整改”的監督閉環。