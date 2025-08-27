第三屆反恐國際研討會在新疆烏魯木齊舉行

中評社北京8月27日電／據新華網報導，26日，以“新形勢下全球反恐與安全治理：地區和國際責任”為主題的第三屆反恐國際研討會在新疆烏魯木齊舉行。中國外交部、公安部、新疆維吾爾自治區和中方有關智庫院校代表，以及阿聯酋、埃及、俄羅斯、非盟等20多個國家和地區組織的近百名嘉賓出席開幕式、分論壇及閉幕式。



中方強調，習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建人類命運共同體，為深化國際反恐合作，破解國際反恐挑戰提供了新思路新路徑。國際社會要踐行全球發展倡議，鏟除恐怖主義滋生土壤，踐行全球安全倡議，築牢國際反恐合作戰線，踐行全球文明倡議，消弭恐怖主義思想根源，切實維護和加強聯合國在國際反恐鬥爭中的中心協調作用，用好上海合作組織、金磚國家等多邊平台開展合作，攜手應對國際反恐鬥爭中的突出問題和新興挑戰，為維護世界持久和平和普遍安全貢獻更大力量。



與會各方認為，當前國際恐怖主義活動進入新一輪活躍期，給國際和地區安全穩定造成現實危害。各方一致表示，各國都應切實承擔國際反恐責任，堅決打擊一切形式的恐怖主義，不能搞選擇性反恐，不能搞雙重標準，不能將恐怖主義與特定國家、民族和宗教掛鈎。有效反恐要找到治本之策，致力於從根源上解決問題，不能頭疼醫頭、腳疼醫腳。新疆的反恐和去極端化工作成效顯著，綜合施策、標本兼治的經驗做法值得國際社會借鑒。



本次研討會由外交部、新疆維吾爾自治區政府支持，新疆維吾爾自治區人民政府外事辦公室、中國國際問題研究院、世界穆斯林社區理事會聯合舉辦。