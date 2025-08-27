國台辦答中評：銘記台灣同胞英勇抗日精神

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發佈會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月27日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月27日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時表示，台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大抗戰勝利的重要成果，值得兩岸同胞共同紀念。朱鳳蓮說，我們將永遠銘記台灣同胞英勇抗日的精神和為中華民族解放事業所付出的努力。希望廣大台灣同胞傳承光榮的愛國主義傳統，與大陸同胞一道，共同追求祖國統一與民族復興的美好未來。



香港中評社記者提問道，據報導，近期國民黨在台北舉辦“勝利與光復”抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念展，許多島內民眾觀看後表示非常感動；同時批評民進黨當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，甚至粉飾美化日本殖民統治。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，從1931年到1945年，中國人民經過長達14年艱苦卓絕的英勇鬥爭，取得抗日戰爭的偉大勝利，並使遭受日本帝國主義侵占長達50年的寶島台灣回到祖國懷抱。台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大抗戰勝利的重要成果，值得兩岸同胞共同紀念。



朱鳳蓮說，進入8月的這些天來，台灣各界人士通過紀念集會、座談會、紀念展、圖片特展等方式，隆重紀念抗戰勝利與台灣光復80周年，彰顯兩岸同胞共禦外侮的歷史功績。賴清德當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，歪曲抗戰歷史，甚至粉飾美化日本殖民統治，是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆，是典型的數典忘祖、民族敗類。