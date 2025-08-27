國台辦：中共在抗日戰爭中發揮中流砥柱作用

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發佈會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月27日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月27日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局詆毀抹殺中國共產黨在抗日戰爭中發揮的中流砥柱作用，是對所有忠魂英烈的嚴重褻瀆，是對全體中華民族的無恥背叛，充分暴露了其妄圖篡改歷史事實、煽動兩岸對立對抗、不擇手段謀求“台獨”分裂的狼子野心。



有記者提問：對於國台辦發言人譴責民進黨當局完全喪失民族立場、歪曲抗戰歷史、淡化日本侵略，民進黨當局多次稱，“中共對抗日戰爭毫無貢獻”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，在抗日戰爭時期，在民族危亡的歷史關頭，中國共產黨以卓越的政治領導力和正確的戰略策略，指引了中國抗戰的前進方向，堅定不移推動全民族堅持抗戰、團結、進步。中國共產黨人勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線，支撐起中華民族救亡圖存的希望，成為全民族抗戰的中流砥柱。抗戰期間，中國共產黨鮮明提出收復台灣的主張，指導幫助台灣同胞組建台灣義勇隊等抗日武裝力量，支持和推動了台灣光復運動。



朱鳳蓮指出，民進黨當局詆毀抹殺中國共產黨在抗日戰爭中發揮的中流砥柱作用，是對所有忠魂英烈的嚴重褻瀆，是對全體中華民族的無恥背叛，充分暴露了其妄圖篡改歷史事實、煽動兩岸對立對抗、不擇手段謀求“台獨”分裂的狼子野心。希望廣大台灣同胞同我們一道共同抵制民進黨當局的虛假敘事，捍衛正確抗戰史觀，傳承偉大抗戰精神，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園。

