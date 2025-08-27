國台辦介紹今年暑期兩岸交流活動情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發佈會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月27日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月27日在例行新聞發布會上介紹了今年暑期兩岸交流活動情況。



朱鳳蓮說，今年暑期兩岸民眾交流熱情高漲，文化、體育等領域交流精彩紛呈。越來越多台灣同胞克服民進黨當局干擾阻撓來到大陸，加入兩岸交流合作的熱潮，我要為他們點贊。



一是兩岸文化交流動能強勁，情感共鳴。“同源音符2025——海上匯研習營”在上海開營，通過音樂舞蹈、非遺文化、創意設計等多元人文活動，為兩岸青年搭建交流平台，增進瞭解和情誼。第七屆雲南茶馬古道攝影紀行體驗營讓兩岸青年以攝影為媒介，挖掘古道深厚的文化內涵，領略祖國壯麗的自然風光。



“樂越山海 相遇湖南”2025海峽兩岸少數民族交流暨第二屆海峽兩岸少數民族音樂節以歌為媒、以聲作筆，兩岸少數民族同胞合作共創，講好“兩岸一家親”的音樂故事。中國戲曲學院及國家京劇院精選《四郎探母》、《鳳還巢》、《花田錯》等經典劇目赴台完成6場交流演出，這是繼2009年之後，中國戲曲學院再度赴台開展大型文化交流活動，吸引眾多台灣觀眾共賞民族旋律、聆聽中華樂章，近距離感受國粹京劇的獨特魅力，在藝術共鳴中強化文化認同和民族情感。



二是兩岸體育交流推陳出新，潛力巨大。這個夏天，很多台胞來大陸體驗“為一場賽事奔赴一座城”的生活方式。有的台胞組成“台灣村超粉絲足球隊”赴貴州榕江參加“村超”，感受全民參與的激情和對足球的熱愛；有的台胞趕場打卡“蘇超”，在江蘇13個城市為自己喜歡的球隊加油，沉浸式體驗“比賽第一，友誼第十四”的歡樂。有的台胞赴福建集美、晉江參加第二屆海峽兩岸同名村“村BA”籃球邀請賽，為兩岸同名村24支宗親隊伍呐喊助威，在“體育+宗親”熱潮中深化宗親情誼，強化血脈連結。還有很多台胞正在奔赴“浙BA”、“廣東省超”、“蒙超”、“湘超”、“川超”等賽事，深度體驗“看球+美食+美景”的體育文旅深度融合新業態。

