台當局查處台灣演藝人員 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月27日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月27日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局查處台灣演藝人員，其實就是企圖通過不斷渲染所謂“統戰威脅”，加大恐嚇支持和參與兩岸交流的島內人士，完全不得民心。



有記者提問：民進黨當局日前查處所謂“唱和”大陸的台灣藝人，台文化部門負責人稱，依據法律溝通並瞭解藝人想法，陸委會稱已陸續通知25名台灣藝人，若在說明期限內未回復視同放棄說明機會。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮表示，一段時間以來，民進黨當局變本加厲阻撓限制兩岸交流往來，對台灣同胞來往大陸不遺餘力打壓阻撓，嚴重損害台灣同胞利益福祉。民進黨當局查處台灣演藝人員，其實就是企圖通過不斷渲染所謂“統戰威脅”，加大恐嚇支持和參與兩岸交流的島內人士，完全不得民心。



朱鳳蓮強調，需要指出的是，包括演藝人員在內的廣大台灣同胞作為中國人，表達對國家的認同、對“台獨”分裂的反對，是發自內心的真情流露，是他們的正當權益。我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的正當合法權益。

