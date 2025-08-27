加沙停火談判僵持不下　馬克龍警告以色列

8月22日，巴勒斯坦民眾攜帶物品乘車離開加沙城向南撤離。（圖源：新華社） 中評社北京8月27日電／據新華社報導，加沙停火談判陷入膠著，國際社會持續對以色列施壓。卡塔爾外交部發言人安薩裡26日表示，以色列尚未對加沙地帶停火談判調解方的提議作出任何正式回應，卡塔爾呼籲國際社會向以色列施壓，敦促其作出回應。法國總統馬克龍則公開給以色列總理內塔尼亞胡回信，直言占領加沙無法帶來勝利，反而會令以色列更加孤立。



卡塔爾：“球在以色列一方”



安薩裡說，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）此前已宣布接受新的停火提議，該提議在很大程度上與以色列先前提出的要求一致，現在“球在以色列一方”。



安薩裡說，自哈馬斯作出積極回應已過去近十天，但以色列方面仍無正式答覆。目前調解方正與各方保持密切溝通，致力於推進談判進程。



哈馬斯18日宣布，同意調解方埃及和卡塔爾關於加沙地帶停火方案的最新提議，內容包括停火60天和釋放一半被扣押人員。



哈馬斯和以色列7月6日起在卡塔爾首都多哈舉行新一輪間接談判。因不滿哈馬斯就停火方案所提意見，以方同月24日召回談判人員，尋求“替代選項”，並於8月8日出台以軍接管加沙地帶北部加沙城的計劃。據以媒報導，以軍對加沙城的軍事進攻預計9月中旬開始。



馬克龍：占領加沙不會給以色列帶來勝利



法國《世界報》26日刊登法國總統馬克龍給內塔尼亞胡的一封回信，馬克龍在信中指出，占領加沙地帶、強迫巴勒斯坦人流離失所，永遠不會給以色列帶來勝利。



內塔尼亞胡17日致信馬克龍，表達了對“法國反猶太主義抬頭”的擔憂。馬克龍在回信中說，鑒於內塔尼亞胡在他收到信之前就公開了信件內容，出於對等原則，他也選擇將回信同時在媒體上公布。