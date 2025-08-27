美“星艦”第十次試飛（圖源：央視新聞） 中評社北京8月27日電／據央視新聞報導，美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”美國中部時間26日18時30分（北京時間26日7時30分）從得克薩斯州發射升空，實施第十次試飛。



此次任務重點目標包括讓飛船部署模擬衛星、在太空中進行發動機重新點火測試等。



按計劃，火箭助推器將落入墨西哥灣區域，不返回發射場。



在約一小時的任務結束後，美國太空探索技術公司在社交媒體平台X上宣布“星艦”成功濺落印度洋，完成第十次試飛。



太空探索技術公司直播畫面顯示，“星艦”26日從位於得克薩斯州南部的發射基地升空。兩分多鐘後，火箭第一級“超級重型”助推器和第二級飛船成功分離。助推器隨後完成返航燃燒，並在預定海域實現受控濺落。



飛船則實現了預期的亞軌道飛行，並部署了太空探索技術公司的8顆“星鏈”模擬衛星。這是“星艦”首次在太空完成衛星部署模擬演練，旨在驗證飛船的部署機制和控制能力。



此後，飛船的一台“猛禽”發動機完成在軌再點火測試。發射40多分鐘後，飛船開始受控再入地球大氣層，隨後完成著陸燃燒，並在印度洋預定區域濺落。



據太空探索技術公司介紹，此次任務重點目標包括“星艦”首次在太空進行衛星部署模擬演練、火箭助推器著陸燃燒試驗、飛船再入階段耐熱性測試等，為實現“星艦”的回收復用積累關鍵數據。



“星艦”火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是“星艦”飛船，兩級均可重復使用。該火箭的設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球乃至火星。