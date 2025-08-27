特朗普政府與美聯儲鬥爭“顯著升級”

特朗普資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京8月27日電／據央視新聞報導，美國總統特朗普25日以涉嫌住房抵押貸款欺詐為由解雇美聯儲理事莉薩·庫克。庫克的律師26日宣布，將對特朗普的行為提起訴訟。



美國有線電視新聞網報導稱，這是美聯儲100多年來首次出現總統將理事解職的情況，標誌著特朗普與美聯儲的鬥爭“顯著升級”。



庫克律師宣布將起訴特朗普



美聯儲理事莉薩·庫克的律師阿貝·洛厄爾26日宣布，將對特朗普解雇庫克的行為提起訴訟。



美聯儲發言人發表聲明稱，國會通過《聯邦儲備法》規定，理事的任期為長期固定，總統衹有在“有正當理由”的情況下才能將其免職。理事的長期任期和免職保護是一項重要的保障，確保貨幣政策決策基於數據、經濟分析和美國人民的長遠利益。美聯儲將繼續履行法律賦予的職責。



聲明稱，庫克已通過其律師表示將尋求司法裁決。美聯儲將一如既往地遵守任何法院裁決。



特朗普：已有接替庫克的人選



特朗普26日在內閣會議上表示，美聯儲需要100%光明磊落的人。對於庫克方面表示要起訴一事，特朗普稱已準備好進行法律鬥爭，特朗普說，他也會遵守法庭裁決。



特朗普還表示，心中已有接替庫克的合適人選。據《華爾街日報》26日報導，特朗普已告知顧問，希望盡快宣布接替庫克出任美聯儲理事會成員的候選人，報導說，特朗普正在考慮讓斯蒂芬·米蘭和戴維·馬爾帕斯接替庫克出任美聯儲理事。