新一輪伊核談判結束　伊稱不屈服美西方壓力

伊朗外交部發言人巴加埃（圖源：央視新聞） 中評社北京8月27日電／據央視新聞報導，當地時間26日，伊朗與英國、法國、德國三國就核問題在日內瓦進行了談判。此前英法德三國威脅稱，將在8月底啟動“快速恢復制裁”機制，意圖恢復對伊朗的制裁。伊朗政府和民眾表示，長期以來，以美國為首的西方國家對伊朗實施單邊制裁違反國際法，伊朗不會屈服於壓力。



伊朗外交部發言人巴加埃26日表示，英法德三國在伊朗核問題上的立場存在矛盾，三國一方面聲稱談判，另一方面堅持通過實施非法制裁向伊朗施壓。他強調，伊朗絕不會屈服於任何威脅。



巴加埃表示，只要對話與談判符合國家利益，伊核問題的外交途徑永遠不會關閉。但我們也已多次強調，伊朗絕不會在任何威脅下屈服，也不會以妥協換取任何形式的讓步。



在伊朗第三大城市伊斯法罕，當地一位手工藝品店的老板表示，他的生意自美國恢復對伊朗“極限施壓”以來便面臨困境。今年，以色列與伊朗之間爆發衝突，同時以美國為首的西方國家加大對伊朗的制裁力度，令包括旅遊業在內的很多行業情況雪上加霜。他表示，英法德三國啟動“快速恢復制裁”機制會使他的店鋪經營狀況進一步惡化。



另一家店鋪的老板表示，長期以來，以美國為首的西方國家不過是在以“核問題”為借口，試圖通過制裁來削弱伊朗。他強調，儘管受到制裁影響，但伊朗也絕不會屈服。



伊朗政府多次強調，歐洲英、法、德三國，無論是在濃縮鈾議題上，違反伊核協議規定，提出零濃縮，還是在美國襲擊伊朗核設施後，所展現的一系列非建設性立場，歐洲三國都沒有權利啟動“快速恢復制裁”機制。如今，面對可能的、更嚴厲的制裁，伊朗民眾指出，美西方國家是把制裁當作工具，向伊朗施加壓力，從而達成自己的政治目的。