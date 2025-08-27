國台辦：任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發佈會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月27日電（記者 陳思遠）就賴清德所謂“終戰說”，國台辦發言人朱鳳蓮27日在例行記者會上應詢表示，正告賴清德，任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序的行徑都是自取其辱，任何分裂祖國的圖謀都是痴心妄想。



有記者提問說，8月15日，是日本宣布無條件投降紀念日。賴清德當天在社交平台發文，特意將這一重要歷史時刻稱為“第二次世界大戰終戰日”，刻意避開“日本侵略以及中國抗戰勝利”的直接表述。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮表示，從1931年到1945年，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、勠力同心、浴血奮戰，付出巨大犧牲打敗了日本軍國主義者，用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴，譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。台灣光復，重回祖國懷抱，是包括台灣同胞在內的全民族團結奮鬥的結果，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。



朱鳳蓮指出，賴清德完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史，鼓吹“民主對抗威權”虛假敘事，兜售“台獨”分裂謬論，其本質還是“以武謀獨”“倚外謀獨”。正告賴清德，任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序的行徑都是自取其辱，任何分裂祖國的圖謀都是痴心妄想。正義必勝，統一必勝。希望兩岸同胞牢記歷史、緬懷先烈，堅守民族大義，維護勝利成果，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，共同追求祖國統一與民族復興的美好未來。



