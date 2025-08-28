第七屆天府論壇　川台交流亮點多機遇大

論壇大會現場（中評社 束沐攝） 中評社廣元8月28日電（記者 束沐）8月27日上午，第七屆兩岸關係天府論壇在四川廣元市舉行。論壇大會上，兩岸嘉賓學者對天府論壇對兩岸關係發展的作用予以充分肯定，四川省和廣元市有關方面領導介紹了川台交流的特色與成果，表示將繼續為兩岸民間、文化、學術交流合作做貢獻。



四川省委台辦副主任劉浩表示，四川對台工作打破了民進黨當局對兩岸交流設置的重重障礙，舉辦了“海峽兩岸融合發展四川交流會”等一系列交流活動。今年上半年以來的近百場川台交流活動中，數千名台灣各界人士不懼打壓，勇敢衝破阻撓來到四川參加交流活動，極大促進了四川與台灣各領域交流。



在剛剛結束的成都第十二屆世界運動會上，120名台灣運動員參加了14個大項的比賽。劉浩說，兩岸體育健兒在賽場上奮力拼搏、相互加油，成為本屆世運會一道亮麗的風景。



劉浩介紹，今年上半年川台貿易額達228.7萬億元，同比增長17.3%，下個月將在宜賓舉辦“兩岸情·李莊行”活動，同時還堅持每年舉辦川台會、巴蜀文化藝術季等兩岸交流活動，他熱誠歡迎廣大台灣同胞來川共襄盛舉。



廣元市委副書記楊浩表示，廣元將始終堅持把維護在廣台企台胞權益、推動台胞台企融入現代化建設作為重要事項保障落實。他介紹，劍門關成功創建為全省對台交流基地，全市11個國有景區對台灣“首來族”參觀旅遊免門票，推動兩岸同胞互動往來更加密切，彼此瞭解更加深入。



四川省社科院黨委書記劉立雲表示，兩岸關係天府論壇作為重要的學術交流與思想對話平台，承載著匯聚智慧、凝聚共識、探索路徑的重要價值。四川省社會科學院願與兩岸專家學者一道為深化兩岸融合發展，增進同胞福祉、促進心靈契合，貢獻更多真知灼見。



台灣中國文化大學教授、兩岸和平研究中心主任趙建民在發言時，首先回憶了天府論壇創立之初的情景。他表示，“7年前成立時我們有幸共同參與策劃，現在看到論壇步步向上、發揚光大、持續成長，已經成為中國大陸西南地區最為重要的兩岸交流平台”。



“各位都知道，電影《哪吒》製作團隊就在四川，我們可以合作起來。”南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢表示，四川與台灣在電子信息、裝備製造、食品飲料等產業可以深化合作，也可以在文化創意、演藝、娛樂、動漫進行交流，可以讓世界看到兩岸實現心靈契合的共同發展。

