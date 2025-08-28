天府論壇　仇開明談兩岸關係四體會

中央台辦、國台辦原副主任仇開明（中評社 束沐攝） 中評社廣元8月28日電（記者 束沐）在8月27日上午開幕的兩岸關係天府論壇上，中央台辦、國台辦原副主任仇開明在致辭中分享了他對兩岸關係的四點體會。針對近期島內政局變化，仇開明強調，越來越多台灣同胞發出了希望兩岸關係重回和平發展、融合發展正軌的強烈呼聲，這個呼聲成為兩岸關係不容忽視、不容扭曲、更不容抗拒的強大力量。



大陸經濟穩中有進 “十五五”為台胞台企提供機遇



仇開明首先表示，祖國大陸高質量發展給台灣同胞帶來更廣闊空間，提供更大發展機遇。以習近平同志為核心的黨中央擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，指引中國號巨輪乘風破浪，揚帆遠航。



他列舉一系列大陸經濟數據表示，面對變亂交織的外部環境，大陸舞台大、市場前景廣、政策預期穩、安全形勢好的優勢進一步凸顯。大陸始終是廣大台胞台企投資興業，發展事業的可靠後盾和最佳選擇。



仇開明表示，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。“十五五”規劃將為推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破做出謀劃，必將為廣大台胞台企發展事業提供更廣空間和更大機遇。



兩岸同胞要團結起來 共同反“獨”促交流



仇開明表示，兩岸同胞要堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉。島內“台獨”勢力蠢蠢欲動，賴清德和民進黨當局極力推動“去中國化”，破壞兩岸關係和平發展，煽動兩岸對立，不斷進行謀“獨”挑釁，在經濟上搞“脫鈎斷鏈”，阻礙兩岸交流，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，是對台海和平穩定的最大威脅。民進黨當局倒行逆施，終將落得被兩岸同胞唾棄的下場。



他說，兩岸同胞要團結起來，充分認清“台獨”分裂勢力及其活動的本質和危害，從民族大義、台灣前途和同胞福祉出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的＂台獨＂挑釁行徑，推動兩岸交流合作，參與到推進祖國和平統一的正義事業中來，共創中華民族偉大復興的美好未來。

