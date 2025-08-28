戚嘉林引光復史實　駁“PRC未擁有台灣”

台灣歷史學者、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林（中評社 束沐攝） 中評社廣元8月28日電（記者 束沐）台灣歷史學者、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林在第七屆兩岸關係天府論壇上表示，1911至1945年間中華民國政府未統治台灣，但日本投降後，台灣同胞慶祝光復和回歸祖國，這一行動體現了台灣永遠屬於中國的歷史經緯，也駁斥了“中華人民共和國從未擁有台灣”的謬論。



戚嘉林指出，賴清德曾聲稱“中華人民共和國從未統治過台灣”、“中華人民共和國從未擁有台灣”，“清政府已被推翻114年，中華人民共和國只存在70多年”等。他指出，種種說辭混淆視聽，切斷兩岸的歷史聯結。



“歷史真相是民國於1911年推翻清政府，完全繼承了清政府的中國，自1911年1月1日至1945年8月15日的34年間，祖國也從未統治過台灣任何地區，1945年8月15日，日本投降，外部殖民勢力被驅逐，台胞狂歡慶祝台灣光復、慶祝台灣回歸過去34年間從未統治台灣的祖國。”戚嘉林認為，台胞這一行動體現了台灣永遠屬於中國的歷史經緯，這是台灣與大陸不可分割的歷史與民族感情。



戚嘉林認為，兩岸關係嚴峻複雜，關鍵在於台灣島內國族認同異化，這個問題涉及到政治、經濟、文化等層面。他說，歷史告訴我們，中華文明建立在大一統的廣大領土基礎之上。中華五千年文明，歷經元明清六百年大一統時期，民國起歷經百年刻骨銘心奮鬥的現代化，成就了兩岸法律上的今日中華版圖。

