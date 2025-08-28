九三閱兵倒計時　中評社記者將做深入報導

新聞中心（中評社 林艷攝） 中評社北京8月28日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心8月27日開始對外接待服務。中評社記者一行當天中午趕往新聞中心領取採訪證件並探訪新聞中心新面貌。



新聞中心設在北京梅地亞中心賓館，這裡承載著中國歷次重大活動的新聞服務工作，無數精彩報導、權威信息在此發布。今次紀念活動中，新聞中心將舉行3場記者招待會和3場記者見面會，並為中外記者安排紀念活動相關採訪，還提供傳輸通訊手段、資料服務以及有關新聞採訪方面的咨詢。



新聞中心一樓大廳接待處呈波浪式滾動的電子大屏十分醒目，“新聞中心”“記者之家”“中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動”三組字樣循環播放。當屏幕播放到“記者之家”，滿屏媒體LOGO映入眼簾，中評社的紅色LOGO赫然在列。新聞中心特別以一面牆的形式展示出關心關注中國發展的中外主流媒體，是一個極富溫暖的巧思，有記者對此贊道“十分溫馨”。



新聞中心二樓設有歷次閱兵圖片展，展示了新中國成立以來18次閱兵的珍貴照片：1949－1959年期間共舉行了11次國慶閱兵，每年一次，是新中國閱兵儀式的起步期；1981年9月，人民解放軍北京部隊和空軍部隊在華北某地舉行盛大閱兵；1984年國慶35周年閱兵，這是改革開放後的首次閱兵；1999年國慶50周年閱兵，展示了國家改革開放20年取得的顯著成果；2009年國慶60周年閱兵，充分展示了中國日益強大的綜合國力；2015年9月3日舉行抗戰勝利70周年閱兵，這是新中國歷史上第一次在非國慶節舉行的國家級大閱兵；2017年7月30日舉行建軍90周年朱日和閱兵，是我國首次以慶祝中國人民解放軍建軍為主題組織的閱兵儀式；2019年國慶70周年閱兵，彰顯了中國軍隊的強大實力和國家的繁榮昌盛。隨著年份由遠及近，照片從黑白變為彩色，清晰度越來越高，內容越來越豐富，武器裝備亦越來越先進。



中評社十分關注中國閱兵活動，曾全面報導2015年抗戰勝利70周年閱兵、2019年國慶70周年閱兵。今年的九三閱兵是全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，中評社對此高度重視，從香港、台灣派出5名記者前往一線參加採訪報導，並特別開辟“紀念抗戰勝利80周年大會中評社北京特別報導”新聞專頁（https://hk.crntt.com/crn-webapp/spec/419/index.jsp），將為兩岸讀者帶來準確、及時、豐富、精彩的現場圖文。

