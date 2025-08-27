馬克龍：占領加沙永遠不會給以色列帶來勝利

中評社北京8月27日電／據新華社報導，法國《世界報》26日刊登法國總統馬克龍給以色列總理內塔尼亞胡的一封回信，馬克龍在信中指出，占領加沙地帶、強迫巴勒斯坦人流離失所，永遠不會給以色列帶來勝利。



內塔尼亞胡17日致信馬克龍，表達了對“法國反猶太主義抬頭”的擔憂。馬克龍在回信中說，鑒於內塔尼亞胡在他收到信之前就公開了信件內容，出於對等原則，他也選擇將回信同時在媒體上公布。



馬克龍表示，法國一直積極打擊反猶行為，但內塔尼亞胡卻在信中指責法國“不作為”，這種指責令人無法接受，是對整個法國的“冒犯”。



就以色列決定啟動新一輪攻勢以“最終重新占領加沙地帶”，馬克龍表示，占領加沙地帶，強迫巴勒斯坦人流離失所、忍饑挨餓，散布充滿仇恨的言論，吞並約旦河西岸，這些永遠不會給以色列帶來勝利。“相反，這些行為只會加劇你們國家的孤立，助長那些以此為借口進行反猶活動的人，並危及世界各地的猶太社群。”



馬克龍呼籲以色列停止在加沙地帶發動“致命和非法的長期戰爭”，“因為這將使你們的國家蒙受恥辱，使你們的人民陷入困境”。他還呼籲以色列停止在約旦河西岸“非法和毫無理由”地擴建定居點。



他重申法國將承認巴勒斯坦國的決心。“實現持久和平需要建立一個主權的巴勒斯坦國，該國承認以色列及其安全權利，實現非軍事化，並與以色列和平共處。”