兩岸羽球小將在桐鄉激情揮拍

中評社北京8月27日電／據中國台灣網報導，近日，“羽”你同心·兩岸同行——2025年兩岸青少年羽毛球交流賽暨“長三角”青少年羽毛球邀請賽、2025年桐鄉市青少年（兒童）羽毛球比賽在桐鄉市舉行。100多名台灣羽毛球少年與200多位大陸小選手同場競技，爭奪四個組別的冠、亞、季軍。



球場上，小將們揮汗奔跑、精準扣殺，每一次精彩擊球都引來場邊陣陣歡呼，這些熱烈的掌聲與呐喊，匯成了動人的“兩岸和聲”。



來自台灣參賽隊總領隊莊教練表示：“感謝主辦方的精心安排和熱情接待。孩子們在比賽中不僅鍛煉了球技，還成為了很好的朋友，我想這是他們此行最大的收穫。希望這樣有溫度、有意義的活動能持續辦下去，讓更多兩岸青少年在運動中增進彼此瞭解、加深相互情誼。”



“對手的實力很強，但我和隊友配合默契，成功把握住了機會。”來自台灣的11歲選手李侑興剛剛贏下一場小組賽，他高興地說，“這是我第一次來到桐鄉，不管是食物還是風景，都和我的家鄉很不一樣，是一次特別的經歷。在這裡，我還認識了很多新朋友。”



桐鄉市振東小學的五年級學生侯茗賀從一年級開始接觸羽毛球，這次與通過打球結識的朋友一同組隊參賽：“台灣來的選手腳步很靈活，接球變化很多，我們從他們身上學到了許多，感覺到自己還有很多需要提升的地方。這次回去後我們一定要加倍練習，讓自己變得更強，爭取明年能打得更好。”



此項賽事自2023年在桐鄉首次啟動以來，已連續舉辦了三屆，規模不斷擴大，參與人數從不到100人增至如今的300多人。這不僅是數字的增長，更是兩岸青少年交流意願的升溫和“兩岸一家親”理念在青春賽道上的生動體現。



賽事的成長，正是桐鄉積極推動兩岸交流的結果。近年來，桐鄉持續打造兩岸交流特色品牌，除了羽毛球賽，還陸續舉辦了兩岸青年創業創新賽、釣魚邀請賽、自行車騎行友誼賽、短視頻創作賽等活動，為兩岸青年和青少年搭建起多元化的互動平台，讓他們在交流中收穫友誼、共同成長。

