2025嵐台夜話活動在平潭舉行

中評社北京8月27日電／據中國台灣網報導，盛夏嵐島，海風送爽。8月25日晚，以“潮玩平潭，夜話未來”為主題的2025年嵐台夜話活動在平潭金沙灣沙灘正式舉行。近百名台青、僑青來嵐，與大陸青年齊聚一堂，共敘情誼、共話合作、共謀發展，續寫嵐台融合發展的嶄新篇章。實驗區管委會主任黃建波，實驗區管委會副主任劉小軍，實驗區人民法院院長董宇，馬祖縣議長張永江出席活動。



活動現場氣氛熱烈、精彩不斷。伴著絢爛煙花在夜空綻放，一場國潮音樂show瞬間點燃全場熱情；脫口秀演員以“今夜我們都是平潭人”的主題，分享台胞在平潭與朋友互動的溫馨故事；嵐台知識問答遊戲趣味橫生，嘉賓們踴躍參與、機智作答；“自由麥”點唱和互動歌舞環節，更是讓兩岸嘉賓盡情展示才藝，台上台下的青年朋友歡呼合唱，在共同的旋律和節奏中拉近彼此距離，傳遞出跨越海峽的深厚情誼。



“這是我第一次參加此類交流活動，大家圍坐在一起，觀看兩岸青年演出，參與互動表演，感覺很親切、很開心。”台胞興奮地說。現場還有不少台青表示，希望明年再聚平潭，有更多的機會讓兩岸同胞相聚在一起，結識新朋友，促進交流交往，展現兩岸青年的生命力與活力。



活動當天下午，嘉賓團還參訪了台灣小鎮貝雕館。上千件精美的貝雕作品，錯落有致地陳列，每一件都閃耀著匠人的心血和熱情。嘉賓團置身璀璨的貝雕世界，親手體驗貝雕製作工藝，感受傳統文化的獨特魅力。

連續舉辦多屆的嵐台夜話活動已成為兩岸青年交流的重要載體，是兩岸同胞展示自我、交流互鑒的舞台，它通過輕鬆愉快的交流氛圍，持續促進兩岸同胞心靈契合，推動嵐台在多領域深度合作融合。