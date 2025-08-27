第29屆魯台會將啟幕　續寫兩岸新篇

中評社北京8月27日電／據中國台灣網報導，三十載弦歌不輟，新征程共譜華章。從1994年首屆魯台經貿洽談會（簡稱“魯台會”）在山東濰坊播下合作的種子，到2024年第28屆盛會綻放科技賦能的新彩，魯台會已走過30載風雨歷程。



這30年，是魯台兩地從經貿合作探索到產業深度融合的30年，是文化交流從淺嘗輒止到心靈契合的30年，更是兩岸同胞在“持之以恒、與時俱進、不忘初心”的“魯台會精神”指引下，共同書寫融合發展答卷的30年。



如今，承載著兩岸同胞的新期待，以“創新引領 共贏未來”為主題的第29屆魯台會將於9月1日至4日再度相約濰坊，站在過往輝煌的基礎上，向著更深層次的合作、更寬領域的融合揚帆再出發。



三十年磨一劍：魯台會鑄就兩岸交流“金字招牌”



回望魯台會的30年，每一頁篇章都寫滿了“融合”與“共贏”。



從1994年首屆舉辦時的摸索探路，到2007年升格為國務院台辦與山東省政府聯合主辦的國家級節會；從最初聚焦傳統農產品貿易，到如今覆蓋高端裝備、電子信息、生物醫藥等“十強”產業集群；從大陸單方辦會，到三次入島舉辦開創兩岸交流先例……魯台會的每一次升級，都是兩岸關係向前邁進的生動寫照。



30年間，魯台會交出了一份亮眼的“成績單”：截至2025年6月底，累計批准台資項目9907個，實際使用台資310.4億美元，位居全國前列。華新麗華、台玻、旺旺、富士康、台塑等30餘家台灣百大企業在魯扎根發展，一大批台資企業成長為國家專精特新“小巨人”、國家高新技術企業，為山東產業結構升級注入了“台灣動能”。更可貴的是，5萬餘人次台灣各界人士通過魯台會走進山東，3萬人次台胞踏足濰坊，在書畫展、非遺展演、青年論壇中，齊魯文化與台灣風情交相輝映，讓“兩岸一家親”的理念浸潤人心。