廣東共同接力　台胞終圓尋根夢

中評社北京8月27日電／據中國台灣網報導，“非常感謝您們的幫助，讓我完成了父親的心願，找到了祖國的親人！”近日，在廣東省台辦、潮州市台港澳事務局和饒平縣台港澳事務局的協助下，台灣農業專家陳康煥博士終圓尋根心願。



在得知陳康煥博士的尋根願望後，廣東省台辦、潮州市台港澳事務局和饒平縣台港澳事務局三級台務部門高度重視，安排專人，快速行動，根據他提供的線索，進行實地排查與走訪，最終確定祖祠所在饒洋鎮崗下村。



8月19日，陳康煥博士在省台辦，潮州市台港澳事務局和饒平縣台港澳事務局工作人員的陪伴下，來到饒洋鎮崗下村陳氏祠堂。早早等候的陳氏宗親熱情地圍上來，血濃於水的親情消融了素未謀面的陌生感，雖是初次見面，卻像久別重逢，眾人沉浸在心之相系、情之相融的團聚中。隨後，陳康煥博士在宗親的陪伴下祭拜祖先，詳細瞭解陳氏家族歷史和祠堂重建情況，並進行兩岸族譜對接交流，他非常激動，內心的歸屬感油然而生。



台灣與祖國大陸血脈相連、同根同源，有著無法割舍的親情。陳康煥博士對饒平縣社會經濟發展贊嘆不已，並說以後有機會一定會多回來走走看看。他相信隨著兩岸不斷融合發展，會進一步推動文化和經貿交流，也會有更多台胞像他一樣回到大陸尋根問祖。



海峽兩岸一家親，同宗共祖脈相連。據悉，潮州市饒平縣饒洋鎮崗下村陳梃植世系九世孫於清朝康熙年間遷居台灣桃園、台中等地。崗下村陳氏祠堂數百年來幾度重修。1992年，由兩岸同胞再次合力重建，台灣宗親還成立台灣省陳氏祠堂重建委員會，籌集捐款並提供工程設計和施工技術支持，多次派員到崗下村與當地宗親合力開展重建工作，當年12月陳氏祠堂順利竣工落成。多年來，不少台灣宗親先後前來崗下村尋根祭祖等。



今後，潮州市台港澳事務局將繼續做好台胞尋親尋根工作，讓更多台灣同胞瞭解家鄉的巨大變化，感受家鄉深厚的文化底蘊，領略美麗鄉村的發展成就，進一步增進台灣同胞對祖國大陸的認同感和歸屬感。