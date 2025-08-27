委內瑞拉對美在加勒比海部署核潛艇表示擔憂

中評社北京8月27日電／據新華社報導，委內瑞拉外交部長希爾26日會見聯合國駐委協調員詹盧卡·蘭波拉，並針對美國近日欲向加勒比海出兵、甚至出動核潛艇表示擔憂，希望聯合國給予幹預。



希爾當天在社交媒體上發文表示，拉丁美洲和加勒比國家共同體2014年宣布該地區為和平區，這一決定也得到聯合國承認。然而近日美國政府對該地區施加威脅，甚至要出動核動力潛艇。委方希望聯合國秘書長古特雷斯支持幫助各方恢復審慎態度。



希爾說，美方以所謂打擊販毒為借口出兵加勒比海是“不符合實際”的。委內瑞拉政府打擊毒品的努力已得到聯合國毒品和犯罪問題辦公室的正式認可。



此外，希爾還在社交媒體上發布委內瑞拉常駐聯合國代表團給聯合國會員國的一封公開信。信中說，據國際多方消息，美國欲將更多戰艦部署至加勒比海，包括“伊利湖”號導彈巡洋艦和“紐波特紐斯”號快速攻擊核潛艇，這些戰艦預計下周早些時候將抵達目標位置。委代表團對此表示強烈譴責，並呼籲美方立即停止在加勒比海的軍事部署，並保證不會在拉丁美洲和加勒比地區部署或威脅使用核武器，以恢復地區和平、安全和穩定。



據美國媒體20日報導，美國總統特朗普決定部署一支兩棲中隊前往委內瑞拉附近的加勒比海域，以“打擊拉美販毒集團”。報導援引消息人士的話說，這些戰艦共載有約4500名軍人，其中包括2200名海軍陸戰隊員。