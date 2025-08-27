【
大
中
小
】 【
打 印
】
美中東問題特使稱本周將在紐約與烏代表會晤
http://www.CRNTT.com
2025-08-27 17:12:07
中評社北京8月27日電／據新華社報導，美國中東問題特使威特科夫26日表示，他將於本周在紐約與烏克蘭方面代表舉行會晤，以推動結束俄烏衝突的外交努力。
威特科夫在接受美國福克斯新聞網採訪時表示，美方每天都與俄羅斯方面就烏克蘭問題保持溝通，希望“在今年年底前，甚至更早”，“找到達成和平協議的要素”。
威特科夫表示，烏克蘭問題的複雜性遠超領土爭端，最終決定應由基輔作出，而非華盛頓。他還透露，烏克蘭方面正在考慮俄方的和平提議，俄方也希望解決衝突。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄方稱繼續重創烏軍
(2025-08-27 15:53:02)
為什麼說特朗普斡旋俄烏衝突不會成功？
(2025-08-26 11:27:40)
特朗普放話：俄烏衝突“最易”解決！
(2025-08-26 10:04:34)
萬斯：俄羅斯已為解決俄烏衝突作出重大讓步
(2025-08-25 11:47:05)
加總理：9月將向烏移交超十億美元武器裝備
(2025-08-25 11:09:53)
五角大樓“悄悄阻止”烏用遠程導彈打擊俄
(2025-08-25 10:53:35)
加拿大或向烏派兵 俄外長：有人擬破壞和談
(2025-08-25 10:31:06)
南非總統呼籲保持勢頭推動結束俄烏衝突
(2025-08-24 16:23:06)
澤連斯基：俄對烏再次發動大規模空襲
(2025-08-22 10:53:37)
俄方證實俄烏繼續交換陣亡士兵遺體
(2025-08-20 17:39:15)