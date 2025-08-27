】 【打 印】 
美中東問題特使稱本周將在紐約與烏代表會晤
　　中評社北京8月27日電／據新華社報導，美國中東問題特使威特科夫26日表示，他將於本周在紐約與烏克蘭方面代表舉行會晤，以推動結束俄烏衝突的外交努力。

　　威特科夫在接受美國福克斯新聞網採訪時表示，美方每天都與俄羅斯方面就烏克蘭問題保持溝通，希望“在今年年底前，甚至更早”，“找到達成和平協議的要素”。

　　威特科夫表示，烏克蘭問題的複雜性遠超領土爭端，最終決定應由基輔作出，而非華盛頓。他還透露，烏克蘭方面正在考慮俄方的和平提議，俄方也希望解決衝突。

