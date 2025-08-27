熱血牽兩岸　公益添新彩

中評社北京8月27日電／據中國台灣網報導，8月27日，寧波市北侖區台聯聯合寧波市台協北侖聯絡處、區衛健局獻血辦、區紅十字會及北侖台資企業“融先鋒”黨建聯建，再度拉開“心手相連 血脈相通”台企台胞無償獻血活動帷幕。作為北侖區連續五年堅持的兩岸公益品牌活動，今年現場不僅延續熱血傳遞的溫暖，更創新融入造血幹細胞知識宣傳、急救技能培訓，並正式成立“北侖區兩岸家庭應急救援隊”，以多元行動讓兩岸同胞的情誼在公益中愈發深厚。



20餘家台資企業的200餘名台商台胞及台企員工早早匯聚，通過不同時段自主組織獻血的方式，積極響應此次公益行動，延續“心手相連 血脈相通”活動的五年公益傳統。在醫護人員的引導下，大家有序完成獻血登記表填寫、健康檢查等流程，熟悉的場景裡滿是同心奉獻的熱忱。“從2021年第一次參與到現在，每年都盼著這個活動，能和大陸同胞一起用熱血幫到別人，覺得特別有價值。”台商吳先生已在北侖工作生活多年，連續三年參與獻血，言語間滿是對“第二故鄉”的歸屬感。



相較於往年，今年活動新增的“公益服務專區”成為現場亮點。區紅十字會工作人員通過圖文展板、真實案例講解，向台胞細致普及造血幹細胞捐獻的流程、意義及注意事項，現場發放宣傳手册150餘份，10餘名台胞深受觸動，當場填寫造血幹細胞捐獻志願登記表，願為生命續航再添一份希望；急救培訓區裡，醫護人員以理論講解結合實操演示的方式，手把手教學心肺復甦、海姆立克急救法，台企員工與兩岸婚姻家庭成員認真模仿動作要領，反復練習直至掌握技巧。“學會這些技能，以後家裡人或身邊人遇到緊急情況，我也能頂上了！”參與培訓的台胞家屬沈女士拿著急救手册，不住地為活動點贊。



隨著活動推進，“北侖區兩岸家庭應急救援隊”揭牌儀式將氛圍推向高潮。這支由10戶兩岸婚姻家庭、10名台企員工組成的救援隊，未來將在區紅十字會的專業指導下，定期開展應急技能訓練，並主動參與社區防災減災宣傳、突發公共事件支援等志願服務，讓兩岸同胞的守望相助從公益行動延伸到日常守護中。“台企台胞在北侖扎根多年，早已把這裡當成家，成立救援隊就是想把兩岸家庭的力量擰成一股繩，用實際行動守護共同的家園。”寧波市台協會北侖聯絡處負責人作為救援隊代表發言時，道出了眾多台胞的心聲。