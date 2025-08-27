美特使：黎巴嫩將提出解除真主黨武裝方案

8月5日，黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩（左三）和總理納瓦夫·薩拉姆（左二）在貝魯特的總統府巴蔔達宮出席內閣會議。（圖源：新華社） 中評社北京8月27日電／據新華社報導，美國敘利亞問題特使托馬斯·巴拉克26日說，黎巴嫩方面將於31日提出一份解除真主黨武裝方案，等待以色列回應。



巴拉克當天在黎巴嫩首都貝魯特會見黎總統約瑟夫·奧恩後宣布上述消息。他表示，這份方案旨在說服真主黨解除武裝，而非動用武力迫使後者就範。



黎總理納瓦夫·薩拉姆本月5日宣布，黎政府責成軍方制訂方案，在年底前確保將所有武器收歸國家管控。黎內閣7日召開會議，批准一項由美國提供的停火與重建方案，內容包括解除真主黨武裝。



真主黨拒絕解除武裝。真主黨領導人納伊姆·卡西姆25日表示，武裝對維護黎巴嫩主權和國防安全至關重要。



他表示，“黎巴嫩問題的根源在於以色列在美國支持下的侵略”，當務之急是結束以色列侵略，敦促其全面撤軍並釋放黎方被扣押人員。黎軍方應當加強武裝並承擔責任，真主黨等“抵抗力量”可發揮支援作用。



以色列總理府25日發表聲明說，以方支持黎巴嫩政府解除真主黨武裝的努力。聲明稱，如果黎巴嫩軍方採取必要措施執行解除真主黨武裝的計劃，以方將採取“互惠舉措”，分階段減少以色列國防軍在黎巴嫩的軍事存在。